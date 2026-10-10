Betrunken am Steuer: Fahrer flüchtet nach Unfall
Der 48-Jährige kommt mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Nach dem Zusammenstoß flieht er. Seine Flucht währt nur kurz.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein 48-Jähriger ist in Friedrichshafen (Bodenseekreis) betrunken mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Anschließend flüchtete er vom Unfallort, wie die Polizei mitteilte.
Der 27 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos hatte am Freitag noch versucht auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Sein Wagen war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 3.000 Euro.
Die Polizei konnte den geflüchteten Fahrer im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung schnell stellen, hieß es. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der 48-Jährige betrunken war. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte vor Ort seinen Führerschein. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.