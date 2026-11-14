Betrunken überholt - Auto wird in Waldstück geschleudert
Rund 35 Meter weit wird ein Auto nach einem Überholmanöver in den Wald geschleudert. Zwei Insassen werden verletzt. Was hat zu dem Unfall geführt?
Pforzheim (dpa/lsw) - Ein betrunkener 21-Jähriger hat bei Pforzheim beim Überholen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit dem Wagen in ein Waldstück geschleudert worden. Er und ein 23 Jahre alter Mitfahrer wurden mittelschwer verletzt, ein dritter Insasse blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann war den Angaben zufolge in der Nacht auf einer Landstraße unterwegs und setzte zum Überholen an. Nach ersten Erkenntnissen war er mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs, verlor die Kontrolle und wurde mit dem Wagen rund 35 Meter weit in den Wald geschleudert.
Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm rund 1,0 Promille, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Landstraße war mehrere Stunden einseitig gesperrt. Gegen den 21-Jährigen wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.