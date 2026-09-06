Kontrollverlust

Betrunken von B8 auf B49: Auto fliegt über Leitplanke

Mit mehr als zwei Promille rast ein Fahrer über Verkehrsinseln und Schutzplanken. Was die Polizei zum Unfall sagt.

Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 26-Jähriger in Limburg einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann aus Hünfelden war am frühen Morgen gegen 3.38 Uhr mit einem Auto auf der B8 unterwegs und wollte auf die B49 in Richtung Norden auffahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen.

Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, überfuhr zwei Verkehrsinseln und flog anschließend über die Schutzplanken. Es kam schließlich auf der Fahrbahn in Richtung Norden zum Stehen. Der Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die B49 in Richtung Norden bis etwa 6.15 Uhr gesperrt.

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