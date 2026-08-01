Betrunkene 18-Jährige greift Polizistin an

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Streit in der Mannheimer Innenstadt soll eine betrunkene 18-Jährige eine Polizistin angegriffen und leicht verletzt haben. Die Frau wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Samstag zu einem Streit zwischen mehreren Frauen gerufen worden. Vor Ort schlichtete die Streife die Auseinandersetzung. Während der Aufnahme des Sachverhalts soll die 18-Jährige die Arbeit der Beamten zunehmend aggressiv gestört haben, hieß es.

Nach Angaben der Polizei ging die junge Frau mit den Fäusten auf eine 28 Jahre alte Polizistin zu und versuchte, sie zu schlagen. Die Beamtin wurde dabei leicht verletzt. Der Angriff konnte von den Einsatzkräften unterbunden werden. Die 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

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