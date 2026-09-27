Über zwei Promille

Betrunkener Autofahrer schläft während Fahrt auf A8 ein

Nach mehreren Bier setzt sich ein Mann noch ans Steuer. Sein Alkoholpegel führt zu einem unfreiwilligen Nickerchen.

Mehr als zwei Promille zeigt das Testgerät der Beamten an. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Mehr als zwei Promille zeigt das Testgerät der Beamten an. (Symbolbild)

Wendlingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ist während der Fahrt auf der Autobahn eingeschlafen. Der 34-Jährige sei auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Wendlingen (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme gab er gegenüber den Ermittlern an, «einige Bier» getrunken zu haben und dann während der Fahr eingeschlafen zu sein. 

Ein Atemalkoholtest der Polizei habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben, führte einen Sprecher aus. Der Fahrer musste später eine Blutprobe abgeben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Auf den Fahrer komme nun eine Strafanzeige sowie wahrscheinlich ein Verlust der Fahrerlaubnis zu, hieß es.

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