Betrunkener Autofahrer schläft während Fahrt auf A8 ein

Wendlingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ist während der Fahrt auf der Autobahn eingeschlafen. Der 34-Jährige sei auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Wendlingen (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme gab er gegenüber den Ermittlern an, «einige Bier» getrunken zu haben und dann während der Fahr eingeschlafen zu sein.