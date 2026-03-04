Einsatz in Murrhardt

Betrunkener Autofahrer schlägt Polizisten bei Kontrolle

Kurz vor Mitternacht ziehen Polizisten einen Autofahrer aus dem Verkehr und stellen fest, dass der Mann betrunken am Steuer saß. Bei der Kontrolle wird er zunehmend aggressiv.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. (Symbolbild)

Murrhardt (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat bei einer Kontrolle in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) Polizisten beleidigt und einen der Beamten am Hals geschlagen. Der Polizist sei dabei leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Als die Streife den Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch aus dem Verkehr zog, habe er bei der Kontrolle ungehalten und aggressiv reagiert. Der 61-Jährige habe eine Drohhaltung eingenommen, weshalb die Beamten Pfefferspray versprühten. Im Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird ermittelt.

