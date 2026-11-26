Betrunkener baut Unfall, winkt Gegner und fährt davon
Ein Auto gestreift, dem Unfallgegner zugewinkt und weitergefahren: Ein 36-Jähriger soll gleich mehrere Unfälle verursacht haben. Wie viel Alkohol hatte er im Blut?
Heidelberg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer soll in Heidelberg mehrere Unfälle verursacht, sich um den Schaden aber nicht weiter gekümmert haben. Wie die Polizei mitteilte, streifte er unter anderem ein entgegenkommendes Auto mit seinem Fahrzeug. Statt an der Unfallstelle anzuhalten, habe der Fahrer seinem Unfallgegner durch das geöffnete Schiebedach zugewinkt und sei davongefahren.
Der Mann soll Schäden in Höhe von rund 16.000 Euro verursacht haben. Die Polizei stellte bei dem 36-Jährigen rund drei Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.