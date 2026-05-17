Betrunkener droht Verwandten mit Messer und wird verprügelt

Rüdesheim am Rhein (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann ist laut Polizei auf einer Feier im Rheingau-Taunus-Kreis von Familienangehörigen verletzt worden, nachdem er Verwandte mit einem Messer bedroht hat. Der 36-Jährige sei am späten Samstagabend mit den Verwandten in Rüdesheim in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei habe er seinen Angehörigen mit vorgehaltenem Messer gedroht.

Die Familienangehörigen hätten den stark betrunkenen 36-Jährigen entwaffnet. Im Anschluss seien sie mit Schlägen und Tritten auf den Mann losgegangen. Erst als die Polizei eintraf, seien diese beendet worden. Der 36-Jährige sei in einem Krankenhaus medizinisch versorgt worden. Da er sich anschließend weiterhin aggressiv gezeigt habe, sei er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei habe mehrere Strafverfahren eingeleitet.