Betrunkener fährt gegen Schulcontainer - sechs Verletzte

Rottenburg (dpa/lsw) - In Rottenburg (Kreis Tübingen) ist ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Schulcontainer gefahren. Sechs Schüler wurden laut Polizei von umherfliegenden Teilen leicht verletzt. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Nach ersten Polizeierkenntnissen war der Mann alkoholisiert.

Details zum Hergang und zur Beschaffenheit der Container waren zunächst nicht bekannt. Wie die «Südwest Presse» berichtete, wurden in dem Container Kinder der Grundschule unterrichtet. Schülerinnen und Schüler hielten sich demnach zum Unfallzeitpunkt aber wohl nicht im Inneren auf, weil gerade Pause war. Die leicht verletzten Schüler befanden sich dem Bericht zufolge jedoch in der Nähe des Containers. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.