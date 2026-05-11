Mit Hubschrauber gesucht

Betrunkener fährt gegen Straßenlaterne und flüchtet zu Fuß

Mit Alkohol im Blut verliert ein 34-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und kracht gegen eine Laterne. Welche Konsequenzen drohen dem Mann?

Bei der Suche nach dem Unfallverursacher kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei der Suche nach dem Unfallverursacher kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Karlsruhe die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist damit gegen eine Straßenlaterne und einen Signalmast geprallt. Anschließend sei der 34-Jährige zu Fuß vom Unfallort geflüchtet und habe sein stark beschädigtes Auto zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Fahndung sei auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen.

Bild

Der Mann wurde schließlich mit leichten Verletzungen in der Nähe der Unfallstelle aufgefunden und einem Alkoholtest unterzogen. Da dieser einen Wert von rund 0,8 Promille ergab, musste der Unfallverursacher zusätzlich eine Blutprobe abgeben. Er kann nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

Das Auto des Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betrunkener Autofahrer schlägt Polizisten bei Kontrolle
Einsatz in Murrhardt

Betrunkener Autofahrer schlägt Polizisten bei Kontrolle

Kurz vor Mitternacht ziehen Polizisten einen Autofahrer aus dem Verkehr und stellen fest, dass der Mann betrunken am Steuer saß. Bei der Kontrolle wird er zunehmend aggressiv.

04.03.2026

Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß
Unfälle

Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß

Mit mehr als zwei Promille unterwegs: Ein 30-Jähriger verursacht im Kreis Rastatt einen Unfall mit hohem Sachschaden – und bleibt wie durch ein Wunder unverletzt.

01.02.2026

Mannheim: 20-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss und verliert Kontrolle
Gegen Leitplanke, Laterne und Mauer geknallt

Mannheim: 20-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss und verliert Kontrolle

In Mannheim-Käfertal kommt ein 20-Jähriger von der Straße ab und verursacht Schäden im vierstelligen Bereich. Die Polizei stellt fest: Er stand unter Alkoholeinfluss.

31.12.2025

Mann verliert Kontrolle über Auto - erheblicher Sachschaden
Fulda

Mann verliert Kontrolle über Auto - erheblicher Sachschaden

Eine Laterne, ein Verkehrsschild und mehrere geparkte Wagen - all das beschädigte ein 30-Jähriger in Fulda.

30.11.2025

Betrunkener Autofahrer prallt gegen Eisenbahnwagen-Skulptur
Unfälle

Betrunkener Autofahrer prallt gegen Eisenbahnwagen-Skulptur

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und gerät auf einen Kreisverkehr. Das Auto landet auf einem Kunstobjekt.

02.11.2025