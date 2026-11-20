Betrunkener legt sich ins Gleisbett – Bahnverkehr gesperrt
Mehr als 2,2 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem Mann in Osterburken. Sein Verhalten am Bahnhof hatte Folgen für den Bahnverkehr.
Osterburken (dpa/lsw) - Ein 24-jähriger, betrunkener Mann hat in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) dafür gesorgt, dass der Bahnverkehr für einige Zeit gesperrt werden musste. Wie die Polizei mitteilte, soll er sich ins Gleisbett gelegt haben. Zudem habe er im Bereich des Bahnhofs laut herumgeschrien, Alkohol konsumiert und Menschen gestört. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann den Angaben zufolge in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von mehr als 2,2 Promille.