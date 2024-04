Betrunkener legt sich mit Gästen und Polizei an

Limburg (dpa/lhe) - Ein Betrunkener hat in Limburg nach Polizeiangaben einen Mann mit einem Baseballschläger verletzt, versucht mit dem Auto vor den Beamten zu fliehen und diese angegriffen. Am Ende kam er aber nicht damit durch. Laut Polizeipräsidium Westhessen suchte der 30-Jährige beim Essen in einem Döner-Imbiss Streit mit anderen Gästen. Einen 28-Jährigen habe er mit einem Baseballschläger geschlagen und ihm so eine Platzwunde an der Schläfe zugefügt. Im Anschluss habe der Betrunkene versucht, mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Auto in Richtung Innenstadt zu fliehen.