Gefesselt und abgeführt

Betrunkener Passagier randaliert im Flieger aus Malaga

Mit fast zwei Promille pöbelt ein Passagier im Flieger, bedroht die Crew und zerreißt sogar einen Vorhang. Die Polizei greift nach der Landung in Frankfurt ein.

Die Beamten schritten sofort nach der Landung ein. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Beamten schritten sofort nach der Landung ein. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen betrunkenen und aggressiven Passagier aus einem gelandeten Flugzeug geholt. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der 42-Jährige nach Angaben des Kapitäns am Donnerstag auf dem Flug aus dem spanischen Malaga wiederholt Anweisungen des Kabinenpersonals missachtet, die Crew bedroht und einen Vorhang zwischen den Sitzbereichen zerstört. Auch den Beamten gegenüber habe er sich aggressiv gezeigt und versucht, sie zu treten und zu schlagen.

Die Bundespolizei fesselte den Mann schließlich und führte ihn aus dem Flugzeug ab. Bei ihm wurde später ein Atemalkoholwert von 1,96 Promille ermittelt. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ähnliche Fälle mit alkoholisierten und aggressiven Fluggästen hat es am Frankfurter Flughafen bereits mehrfach gegeben.

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