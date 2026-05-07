Flughafen Baden-Airpark

Mann pöbelt und übergibt sich im Flieger – Zwischenlandung

Ein Passagier sorgt betrunken für Ärger im Flieger: Wegen seines Verhaltens muss die Maschine zwischenlanden. Die Folge: Wartezeit für alle – und ein Ermittlungsverfahren.

Die Polizei holte den Mann am Baden-Airpark aus dem Flieger. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei holte den Mann am Baden-Airpark aus dem Flieger. (Symbolbild)

Berlin/Rheinmünster (dpa) -  Ein betrunkener Passagier soll auf einem Flug von Berlin dermaßen randaliert haben, dass der Flieger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zwischenlanden musste. Der 43-Jährige habe sich nach dem Start aggressiv verhalten und soll Mitreisende in «in nicht akzeptabler Weise» belästigt haben, wie die Polizei mitteilte. Zudem habe er sich im Flieger übergeben müssen. Der Pilot entschied sich demnach zu einer Zwischenlandung, um den Mann loszuwerden.

Er wurde den Angaben zufolge auf dem Flugfeld von der Polizei aus dem Flieger geholt. Anschließend musste Gepäck entladen werden, um an das Gepäck des Randalierers zukommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dazu habe die Maschine für längere Zeit auf dem Rollfeld gestanden, während die Passagiere im Flugzeug gewartet hätten. Anschließend habe der Ryan-Air-Flieger seine Reise ans Ursprungsziel Alicante in Spanien fortsetzen können.

Der Mann muss sich nach dem Vorfall am Mittwoch wegen eines Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz verantworten, wie es weiter hieß. Ob er anschließend die Heimreise antrat oder sich einen neuen Flieger ans Urlaubsziel buchte, ist nicht bekannt. Welche Kosten der Fluggesellschaft durch den Umweg entstand und ob der Mann dafür haften muss, blieb unklar.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Passagier stirbt auf Flug von den Kanaren nach Deutschland
Erfolglose Wiederbelebung

Passagier stirbt auf Flug von den Kanaren nach Deutschland

Es sollte ein ganz normaler Flug vom sonnigen Süden ins kühle Deutschland werden. Doch plötzlich fühlte sich einer der Passagiere an Bord unwohl.

04.12.2025

Lufthansa-Flieger muss wegen «renitentem Passagier» umdrehen
Luftverkehr

Lufthansa-Flieger muss wegen «renitentem Passagier» umdrehen

Eigentlich wollten die 363 Passagiere an Bord einer Lufthansa-Maschine von Chicago nach Frankfurt fliegen. Doch ein auffälliger Passagier machte den Plan zunichte.

26.10.2025

Wachstum am Baden-Airpark führt zu längeren Wartezeiten
Luftverkehr

Wachstum am Baden-Airpark führt zu längeren Wartezeiten

Mehr Flüge, mehr Passagiere: Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden steigen die Zahlen rasant. Was das für Fluggäste und die Kontrollen bedeutet - und wie die Verantwortlichen gegensteuern.

04.08.2025

Warnstreik: Flugausfälle in Stuttgart und am Baden-Airpark
Tarifstreit

Warnstreik: Flugausfälle in Stuttgart und am Baden-Airpark

Zwei verschiedene Tarifkonflikte, eine Wirkung: Warnstreiks an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden stressen Urlauber und Geschäftsreisende. Wie viele Flüge werden gestrichen?

12.03.2025

Luftverkehr

Bundespolizei holt aggressiven Passagier aus Flugzeug

22.12.2023