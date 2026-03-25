Betrunkener rast auf Motocross-Maschine Polizei davon

Malsch (dpa/lsw) - Betrunken, ohne Führerschein und Zulassung ist ein junger Mann auf einer Motocross-Maschine in Malsch (Kreis Karlsruhe) vor der Polizei geflüchtet. Deren Angaben nach waren Streifenbeamte am Dienstagabend auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden, weil er ohne Licht unterwegs war.

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Statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit davon, überholte einen anderen Wagen in einer Kurve und stürzte dann ohne Einwirken anderer. Dabei verletzte er sich leicht. Als er erneut davonfahren wollte, hinderten ihn die Polizisten und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei soll er Widerstand geleistet und einen Polizisten leicht verletzt haben.