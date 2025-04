Betrunkener schmeißt Kühlbox nach Lkw

Lichtenstein (dpa/lsw) - Ein Betrunkener soll in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) auf eine Bundesstraße gelaufen und eine Kühlbox nach einem Lastwagen geworfen haben. Der Polizei zufolge hatte der Mann einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille und zuvor wohl Betäubungsmittel konsumiert. Der 37-Jährige musste über Nacht in einer Ausnüchterungszelle bleiben. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.