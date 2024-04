Betrunkener stiehlt Transporter und begeht Unfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Ein betrunkener 22-Jähriger hat in Ginsheim-Gustavsburg einen Transporter gestohlen und mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Wagen sei in der Nacht zum Samstag wegen mehrerer Unfallfluchten in Wiesbaden auffällig geworden, bevor die Polizei ihn stoppte, teilten die Beamten am Montag mit. Der 22-Jährige hatte laut Atemalkoholtest 2,4 Promille intus und konnte keinen Führerschein vorweisen. Beim Diebstahl des Transporters hatte er demnach ein Einfahrtstor des Autohandels und weitere dort stehende Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen besonders schweren Diebstahls, Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.