Vom Bodensee nach Berlin

Bettina Gräfin Bernadotte berät Bundesregierung

Die Mainau ist berühmt für Tulpen, Palmen und Touristenmassen – nun schickt sie auch Nachhaltigkeitskompetenz nach Berlin. Bettina Gräfin Bernadotte wird Beraterin der Bundesregierung.

Die frühere Geschäftsführerin freut sich auf ihre neue Aufgabe in Berlin. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Die frühere Geschäftsführerin freut sich auf ihre neue Aufgabe in Berlin. (Archivbild)

Mainau/Berlin (dpa/lsw) - Vom Bodensee nach Berlin: Bettina Gräfin Bernadotte, langjährige Geschäftsführerin der Blumeninsel im Bodensee, berät künftig die Bundesregierung. Die 51-Jährige wurde in Berlin als neues Mitglied in den Rat für Nachhaltige Entwicklung berufen. Das gab Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Rahmen der Kabinettssitzung am Mittwoch bekannt. Darüber berichtete der «Südkurier» zuerst. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Umweltschutz und Soziales Engagement haben eine lange Tradition auf der Mainau: 1961 wurde eins der ersten deutschen Nachhaltigkeitsdokumente – «Die Grüne Charta» – auf der Insel verabschiedet. Bereits 1998 wurde auf der Mainau ein Umweltmanagementsystem eingeführt. Bettina Gräfin Bernadotte ist älteste Tochter von Lennart Graf und Sonja Gräfin Bernadotte. 

Die Mainau zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen am Bodensee. Bekannt als «Blumeninsel» zieht sie jährlich mehr als eine Million Besucher an. Auf rund 45 Hektar Fläche bietet sie Park- und Gartenanlagen, ein Barockschloss, ein Palmenhaus sowie ein Schmetterlingshaus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Letzte Fahrten: Saisonende für Weiße Flotte am Bodensee
Freizeit

Letzte Fahrten: Saisonende für Weiße Flotte am Bodensee

Die Ausflugsschiff-Saison der Weißen Flotte am Bodensee endet. Warum die Betreiber trotz stabiler Saison und beliebter Ziele nicht ganz zufrieden sind.

18.10.2025

Insel-Chefin über ihren Rückzug: «sehr große Veränderung»
Touristen-Hotspot am Bodensee

Insel-Chefin über ihren Rückzug: «sehr große Veränderung»

Nach 25 Jahren auf der Mainau zieht sich Bettina Gräfin Bernadotte zurück. Was sie über den Abschied sagt – und was sie jetzt vorhat.

14.05.2025

Insel-Chefin gibt Führungsposten auf der Mainau ab
Touristen-Hotspot am Bodensee

Insel-Chefin gibt Führungsposten auf der Mainau ab

Nach 17 Jahren an der Spitze möchte Bettina Gräfin Bernadotte das «Blumeninsel»-Zepter weitergeben. Ihre Nachfolge soll nicht aus der Familie kommen.

13.05.2025

Adel

Schwedens Königin Silvia auf der Insel Mainau

Für den guten Zweck machen Monarchen manchmal viel. Schwedens Königin Silvia taufte nun eine Rose. Dafür reiste sie extra an den Bodensee.

11.10.2023

Was geschah am...

Kalenderblatt 2023: 21. Oktober

09.10.2023