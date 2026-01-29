Bettina Gräfin Bernadotte berät Bundesregierung

Mainau/Berlin (dpa/lsw) - Vom Bodensee nach Berlin: Bettina Gräfin Bernadotte, langjährige Geschäftsführerin der Blumeninsel im Bodensee, berät künftig die Bundesregierung. Die 51-Jährige wurde in Berlin als neues Mitglied in den Rat für Nachhaltige Entwicklung berufen. Das gab Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Rahmen der Kabinettssitzung am Mittwoch bekannt. Darüber berichtete der «Südkurier» zuerst.

Umweltschutz und Soziales Engagement haben eine lange Tradition auf der Mainau: 1961 wurde eins der ersten deutschen Nachhaltigkeitsdokumente – «Die Grüne Charta» – auf der Insel verabschiedet. Bereits 1998 wurde auf der Mainau ein Umweltmanagementsystem eingeführt. Bettina Gräfin Bernadotte ist älteste Tochter von Lennart Graf und Sonja Gräfin Bernadotte.