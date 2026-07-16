Betrugsmasche

Beute im Wert von 200.000 Euro - falsche Polizisten flüchten

Im Taunus kontaktieren vermeintliche Polizisten mehrere Bürger. Ein Rentner glaubt ihnen - mit fatalen Folgen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild)

Bad Homburg vor der Höhe (dpa/lhe) - Falsche Polizeibeamte haben in Kronberg im Hochtaunuskreis einen Rentner um Goldmünzen und Bargeld im Gesamtwert von mehr als 200.000 Euro gebracht. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, hatten die Unbekannten den Mann am Mittwoch angerufen und ihn vor vermeintlichen Einbrechern gewarnt. 

Als der Rentner sie ihn die Wohnung ließ, fotografierten sie laut Polizei seine Wertgegenstände. Dann sei der Mann von den Unbekannten angewiesen worden, sich zum Schutz vor den angeblich bewaffneten Einbrechern in seiner Wohnung zu verschanzen. Zeitgleich nahmen sie ihre Beute an sich. Um die Bedrohung noch zu verstärken, sei der Mann die gesamte Tatzeit über von einer Betrügerin am Telefon gehalten worden. Den Kriminellen gelang die Flucht. 

Ebenfalls am Mittwoch hatte es bei weiteren Betrugsfällen in Kronberg und Oberursel Festnahmen gegeben. Die Polizei ermittelt dazu, ob es einen Zusammenhang zu diesen Fällen gibt.

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