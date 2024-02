Bevölkerungszuwachs in Rhein-Main-Kommunen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bevölkerung im Gebiet des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main ist in den fünf Jahren zwischen 2017 und 2022 deutlich gewachsen. Knapp 2,48 Millionen Menschen zählten die 80 zugehörigen Kommunen demnach Ende 2022 - 3,4 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor, wie der Verband am Donnerstag in Frankfurt unter Berufung auf die aktuelle Regionalstatistik mitteilte. Nach einer pandemiebedingten Phase der Stagnation stieg das Wachstum den Angaben zufolge zuletzt wieder deutlich an.