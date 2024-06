Hessens bevölkerungsreichster Landkreis wird 50

Gelnhausen (dpa/lhe) - Der bevölkerungsreichste Landkreis Hessens, der Main-Kinzig-Kreis, feiert am 1. Juli seinen 50. Geburtstag. Als Produkt der kommunalen Gebietsreform war seine Gründung - wie ähnliche Zusammenschlüsse in Hessen in der Zeit zwischen 1970 und 1977 - nicht unumstritten. «Das war damals keine Liebesheirat», sagen Landrat Thorsten Stolz (SPD) und der Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, Johannes Heger, übereinstimmend über den kontrovers diskutierten Zusammenschluss der Landkreise Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern.