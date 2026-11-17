Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle - Täter flüchtig
Ein Mann überfällt eine Tankstelle im Landkreis Heilbronn und erbeutet Bargeld. Bei der anschließenden Fahndung kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Ittlingen (dpa/lsw) - Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ittlingen (Landkreis Heilbronn) hat ein Unbekannter Bargeld erbeutet. Er sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei mit. Bei der Tat am Montag habe er die Kassiererin kurz vor Feierabend mit einer Waffe bedroht. Wie viel Geld erbeutet wurde, war demnach zunächst unklar. Bei der anschließenden Fahndung kam zeitweise auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Die Kassiererin stand laut Polizei nach dem Unfall mutmaßlich unter Schock und wurde vom Rettungsdienst und einer Notfallseelsorgerin betreut. Die Polizei sucht weiter mit einer großangelegten Fahndung nach dem Flüchtigen. Zum genauen Ablauf der Tat wollte sich die Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern.