Bewaffneter Überfall auf Einkaufsmarkt in Lorsch
Mit einer Schusswaffe bedroht ein Unbekannter einen Kassierer in Lorsch bedroht und erbeutet Bargeld. Der Täter flüchtet zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen.
Lorsch (dpa/lhe) - Ein bislang unbekannter Täter hat einen Einkaufsmarkt in Lorsch überfallen und Bargeld erbeutet. Der Mann bedrohte am Donnerstagabend einen Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Nachdem ihm das Geld übergeben worden war, flüchtete er zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Mithilfe.