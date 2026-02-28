Feuer in Mehrfamilienhaus

Bewohner flüchtet auf Balkon: 150.000 Euro Schaden bei Brand

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus rettete die Feuerwehr einen Bewohner vom Balkon. Der entstandene Schaden etwas später ist hoch.

Die Feuerwehr rettete einen Bewohner vom Balkon. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Feuerwehr rettete einen Bewohner vom Balkon. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Baden leicht verletzt worden. Zudem sei ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Flammen seien im ersten Obergeschoss aus zunächst unbekannten Gründen ausgebrochen. Nachdem der Bewohner den Notruf gewählt hatte, flüchtete er auf den Balkon und konnte von dort von der Feuerwehr gerettet werden. Er sei ärztlich behandelt worden. Die Polizei ermittele jetzt zur Brandursache.

