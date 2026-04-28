Bewohner zündelt in Obdachlosenheim - Schaden sechsstellig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er im Zimmer einer Obdachlosenunterkunft in Frankfurt einen Kleiderhaufen angezündet und damit einen größeren Brand verursacht haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen. Drei Zimmer hätten am frühen Sonntagvormittag komplett in Brand gestanden, teilte eine Sprecherin der Polizei Frankfurt mit. Nach derzeitigen Informationen sei bei dem Brand niemand verletzt worden, hieß es.

Das Feuer sei gegen 8.45 Uhr ausgebrochen. Während des Einsatzes sei ein Mensch durch die Feuerwehr aus seinem Zimmer gerettet worden. Für die Löscharbeiten war das Wohnheim im Frankfurter Ostpark den Angaben zufolge vollständig geräumt worden.

Motiv noch unklar

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