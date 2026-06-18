Frankfurt-Bornheim

Bewusstloser Mann auf Gehweg gefunden - Polizei ermittelt

Wer verletzte den Mann in Frankfurt? Nach dem Fund ermittelt die Polizei – viele Fragen zum Tathergang sind noch offen.

Der bewusstlose Mann wurde in eine Klinik gebracht. Foto: Patrick Seeger/dpa
Der bewusstlose Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Nacht ist in Frankfurt ein schwer verletzter und bewusstloser Mann gefunden worden. Der 54-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Es werde wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Ein Zeuge hatte ihn auf einem Fußgängerweg im Stadtteil Bornheim gefunden und den Notruf alarmiert. Wie lange der Mann dort gelegen hatte und wie er verletzt worden war, muss noch ermittelt werden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

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