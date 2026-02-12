Missbrauch

BGH hebt Urteil gegen Ex-Pfarrer teilweise auf

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt ist ein ehemaliger Pfarrer vom Landgericht Fulda zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nun gibt es eine BGH-Entscheidung.

Das Verfahren gegen den ehemaligen Pfarrer aus Fulda wird teilweise neu aufgerollt. (Archivbild) Foto: Lukas Fortkord/dpa
Das Verfahren gegen den ehemaligen Pfarrer aus Fulda wird teilweise neu aufgerollt. (Archivbild)

Karlsruhe/Fulda (dpa/lhe) - Die Revision eines ehemaligen Pfarrers, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde, hatte Erfolg: Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil teilweise auf. Das geht aus dem nun veröffentlichten Beschluss hervor. Das Landgericht Fulda muss sich erneut mit dem Fall befassen. Der Mann war im Oktober 2024 unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Landgericht Fulda sah es als erwiesen an, dass sich der Mann in Chatverläufen auf einer Videochatplattform in mehreren Fällen des Besitzes und der Verbreitung von kinderpornographischem Material schuldig gemacht habe. In einigen Chatverläufen habe er Kindern, die auch als solche zu erkennen gewesen seien, zum Teil «hartes kinderpornographisches» Material vorgespielt. 

Auch habe er Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen aufgefordert und sich selbst bei solchen gezeigt. Das dabei entstandene Videomaterial habe er abgespeichert und behalten. Angeklagt waren rund 70 Fälle.

BGH: Schuldspruch muss korrigiert werden

Die Verurteilung des Angeklagten beruhe auf einer revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Beweiswürdigung, erklärte der BGH. Allerdings bedürfe der Schuldspruch der Korrektur. Wegen Rechtsfehlern hoben die Karlsruher Richter mehrere Einzelstrafen auf. In zwei Fällen etwa erklärten sie, der Angeklagte habe nicht beabsichtigt, die Aufnahmen der Missbrauchstaten anderen zugänglich zu machen. Die weitergehende Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in kinderpornographischer Absicht müsse deshalb entfallen.

Der Senat könne nicht ausschließen, dass das Landgericht ohne den Rechtsfehler in den jeweiligen Fällen eine niedrigere als die verhängte Einzelstrafe ausgesprochen hätte, erläuterte der BGH. Die Aufhebung der Einzelstrafen ziehe die Aufhebung der Gesamtstrafe nach sich. Die jeweils zugrundeliegenden Feststellungen sind laut dem Urteil von den Rechtsfehlern nicht betroffen und haben Bestand.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Falscher Talent-Scout verurteilt - Missbrauch von Kindern
Prozesse

Falscher Talent-Scout verurteilt - Missbrauch von Kindern

Er stellte Kindern eine große Karriere als Profifußballer in Aussicht: Ein Mann gab sich als Talent-Scout des FC Bayern München aus - mit kriminellen Absichten.

27.01.2025

Ehemaliger Pfarrer in Fulda zu vier Jahren Haft verurteilt
Missbrauchsprozess

Ehemaliger Pfarrer in Fulda zu vier Jahren Haft verurteilt

Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt: Ein ehemaliger Pfarrer ist deshalb vom Landgericht Fulda verurteilt worden. Laut Gericht brachte die schiere Masse der Fälle den Mann in diese Strafhöhe.

28.10.2024

Urteil erwartet im Prozess gegen Ex-Pfarrer
Landgericht Fulda

Urteil erwartet im Prozess gegen Ex-Pfarrer

Viereinhalb Jahre Gefängnis oder Bewährungsstrafe? In einem Prozess um sexuellen Kindesmissbrauch ohne Körperkontakt werden die Richter ihre Entscheidung verkünden.

28.10.2024

Kindesmissbrauch: Anklage gegen Pfarrer zugelassen
Prozess

Kindesmissbrauch: Anklage gegen Pfarrer zugelassen

Ein ehemaliger Pfarrer aus dem Bistum Fulda soll Kinder in Videochats zu sexuellen Handlungen gedrängt und davon Aufnahmen gefertigt haben. Der Fall wird jetzt vor dem Landgericht Fulda aufgearbeitet.

17.09.2024

BGH hebt Urteil gegen Ex-Fußballtrainer teilweise auf
Prozesse

BGH hebt Urteil gegen Ex-Fußballtrainer teilweise auf

Das Landgericht Frankfurt verurteilte einen Ex-Fußball-Jugendtrainer aus Hessen zu einer langen Haftstrafe, unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Nun hob der BGH das Urteil teils auf.

15.02.2024