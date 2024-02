BGH verkündet Entscheidung zu Haft für Ex-Jugendtrainer

Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (15 Uhr) seine Entscheidung über eine Haftstrafe gegen einen ehemaligen Fußball-Jugendtrainer. Das Landgericht Frankfurt hatte den Mann im März 2023 wegen schwerer Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu zwölf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Jugendschutzkammer ordnete zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung gegen den damals 35-Jährigen an. Verhandelt worden war über die Revision des Angeklagten am BGH am 17. Januar.