BGH verhandelt zu Missbrauchsfall um Ex-Fußballtrainer

Karlsruhe (dpa/lhe) - Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst sich am Mittwoch (10.30) mit dem Fall eines ehemaligen Fußballtrainers aus Hessen, der jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben soll. Das Landgericht Frankfurt hatte den Mann im März 2023 deshalb unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Jugendschutzkammer ordnete zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung gegen den damals 35-Jährigen an.