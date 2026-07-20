Biene sticht Fahrer - Lkw fällt auf Radweg
Ein kleines Insekt bringt einen 40-Tonner zu Fall, der mit Porenbetonsteinen beladen ist. Welche Folgen hatte der Unfall für den Lkw-Fahrer?
Alzenau (dpa) - Der Stich einer Biene hat in Unterfranken einen Lkw-Unfall verursacht. Während der Fahrt wurde der Fahrer gestochen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der 40-Tonner kippte am Montagabend in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg zur Seite und blieb auf dem Fahrradweg liegen.
Beladen war er mit rund 20 Tonnen Ytong-Steinen - das sind wärmedämmende Porenbeton-Steine, die für den Hausbau verwendet werden. Der Lkw samt der Steine wurde vom Abschleppdienst geborgen. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit, blieb aber unverletzt.