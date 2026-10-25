Bilanz nach Sturmnacht: Einzelne Bäume umgestürzt
Das Herbstwetter setzt sich in Hessen mit Regen und Sturm weiter fort. Die Bilanz der Polizei fällt nach einer ungemütlichen Nacht positiv aus - die Beamten mussten nur selten zu Einsätzen ausrücken.
Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach einer in Teilen stürmischen und regnerischen Nacht melden die Polizeipräsidien in Hessen lediglich kleinere Sachschäden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kassel etwa zählte bis zum Morgen sieben unwetterbedingte Einsätze. Infolge von Sturm seien mehrfach Bäume umgestürzt, hieß es.
Verletzt wurde demnach infolge des Unwetters in ganz Hessen niemand. Auch im Süden verlief die Nacht den Angaben zufolge relativ ruhig. Eine mittlere einstellige Zahl an Einsätzen vermeldete das Polizeipräsidium in Darmstadt. Beamte seien zu quer auf den Straßen liegenden Bäumen gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher.
Schon am Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) regnerisches und teils stürmisches Wetter angekündigt. Die Meteorologen rechnen ab Sonntagmittag mit weiter teils stürmischem Wetter, allerdings etwas abgeschwächten Windstärken.