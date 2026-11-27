Bis 2029: Löwen Frankfurt setzen weiter auf Torhüter Scheel
Einen Tag nach der Derbypleite gegen Mannheim setzen die Löwen Frankfurt auf Kontinuität im Tor und verlängern den Vertrag mit Adam Scheel. Ein Verteidiger geht dagegen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Die Löwen Frankfurt haben den Vertrag mit Torhüter Adam Scheel verlängert. Das neue Arbeitspapier ist bis 2029 gültig, teilte der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Tag nach der 0:4-Derbyniederlage gegen die Adler Mannheim mit. In der laufenden Spielzeit kam Scheel zu 16 Einsätzen für die von Tom Pokel trainierten Hessen. Dabei kam der US-Amerikaner auf eine Fangquote von 91,8 Prozent.
«Wir haben im Sommer in Adam großes Potenzial gesehen und bei seiner Verpflichtung bewusst die Perspektive für eine längere Zusammenarbeit geschaffen», sagte Sportdirektor Jan Barta. «Dass wir ihn nun für zwei weitere Jahre an Frankfurt binden können, ist ein wichtiger Baustein für die sportliche Entwicklung des Clubs.»
Philipp Bidoul wird dagegen nicht mehr für die Löwen auflaufen. Der 23-jährige Verteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung dem ECDC Memmingen Indians an. «Er hat in den vergangenen Wochen nicht mehr die Rolle bekommen, die er sich erhofft hatte. Nach offenen Gesprächen haben wir uns daher einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung verständigt», so Barta.