Löwen Frankfurt: Pertuch kommt, Torhüter-Trio komplett
Nico Pertuch wird neuer Torwart bei den Löwen Frankfurt. Der Nachwuchskeeper verrät den Grund für seinen Wechsel aus Ingolstadt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eishockey-Bundesligist Löwen Frankfurt hat für die neue Saison einen weiteren Torhüter verpflichtet. Nach dem US-Amerikaner Adam Scheel kommt Nico Pertuch vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt in die Mainmetropole. Der 20-Jährige erhält bei den Hessen einen Zweijahresvertrag. Er bildet in der kommenden Spielzeit mit Scheel und Cody Brenner das Torhüter-Trio.
«Mit Nico verpflichten wir einen jungen, talentierten Torhüter, der bereits auf höchstem Niveau gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Unser Ziel ist es, ihm bei uns die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten, damit er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann», sagte Löwen-Sportdirektor Jan Barta.
Pertuch freut sich schon auf seine neue Aufgabe in Frankfurt: «Ich habe immer mitbekommen, dass die Löwen sehr viel Wert auf die Entwicklung junger Spieler setzen. Das war natürlich ein wichtiger Punkt für mich.»