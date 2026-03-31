Löwen Frankfurt: Neue Nummer eins im Tor verpflichtet
Adam Scheel wird neuer Torwart bei den Löwen Frankfurt. Der US-Amerikaner spricht über seine Entscheidung und die Erwartungen an die kommende Saison.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eishockey-Bundesligist Löwen Frankfurt hat für die neue Saison eine neue Nummer eins im Tor verpflichtet. Der US-Amerikaner Adam Scheel wechselt von Barys Astana aus der Kontinental Hockey League (KHL) in die Mainmetropole. Der 26-Jährige erhält bei den Hessen einen Einjahresvertrag.
«Adam ist ein moderner Torhüter, der mit seiner Größe, Beweglichkeit und Ruhe überzeugt. Mit 26 Jahren bringt er bereits wertvolle Erfahrung mit und ist zugleich äußerst zielstrebig und entschlossen, sich stetig zu entwickeln», sagte Löwen-Sportdirektor Jan Barta.
Scheel freut sich schon auf seine neue Aufgabe in Frankfurt: «Die Entscheidung, nach Frankfurt zu wechseln, fiel mir leicht. Ich habe nur Gutes über die Stadt Frankfurt, die Löwen und ihre unglaubliche Fangemeinde gehört. Nach meinen Gesprächen mit Jan Barta und dem Trainerstab habe ich den Eindruck gewonnen, dass es sich um einen Club handelt, der unbedingt gewinnen will.»