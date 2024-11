Löwen Frankfurt verpflichten US-Amerikaner Welinski

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Löwen Frankfurt haben sich kurzfristig mit Andy Welinski verstärkt. Wie der hessische DEL-Club mitteilte, wechselt der 31 Jahre alte Verteidiger von den Utica Comets aus der American Hockey League (AHL) an den Main. Für den US-Amerikaner ist es die erste Station in Europa. Er absolvierte bisher 327 Spiele in der AHL. In der National Hockey League (NHL) lief er für die Anaheim Ducks 46 Mal auf.