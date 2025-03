Bokk verlässt die Löwen Frankfurt - Keeper Brenner bleibt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Saison-Aus der Löwen Frankfurt in der Qualifikationsrunde für die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga verlässt Nationalspieler Dominik Bokk den Club. Auch Stürmer Erik Brown und Verteidiger Andy Welinski werden in der kommenden DEL-Saison nicht mehr für die Löwen auflaufen, wie der Verein mitteilte. Keeper Cody Brenner sowie Daniel Wirt bleiben den Frankfurtern hingegen erhalten.