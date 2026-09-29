Wettervorhersage

Bis zu 29 Grad: Spätsommerliche Tage in Hessen erwartet

In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen in Hessen noch einmal deutlich über 20 Grad - bevor es am Donnerstag dann regnerisch wird. Was der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen in Hessen sommerlich warm. (Symbolbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen in Hessen sommerlich warm. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Sommerliche Temperaturen Ende September: Damit können die Menschen in Hessen auch in den kommenden Tagen rechnen. Der Dienstag zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar bewölkt, bleibt aber trocken. Die Temperaturen klettern auf 26 bis 29 Grad, in den Hochlagen auf bis zu 24 Grad. Mittags weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. 

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt. Örtlich kann es nach Angaben der Meteorologen des DWD zu Nebel kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und zehn Grad, im Norden und Osten bei bis zu sieben Grad. Der Mittwoch beginnt zunächst sonnig, im Tagesverlauf ziehen Wolken auf. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen erwartet der DWD zwischen 25 und 28 Grad, in den Hochlagen bei bis zu 23 Grad. 

In der Nacht zum Donnerstag nehmen die Wolken im Westen zu und es kann örtlich regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und zehn Grad. Der Donnerstag selbst bleibt meist bedeckt. Nach Angaben des DWD wird es verbreitet regnerisch, teils sind Schauer möglich. Die Temperaturen liegen nur noch zwischen 18 und 23 Grad.

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