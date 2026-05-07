Weiter grau und regnerisch in Hessen

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Der Tag startet für die Menschen in Hessen mit einem wolkenverhangenen Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es bei Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad örtlich immer wieder Schauer geben, die im Tagesverlauf allmählich abklingen. In Hochlagen werden Werte um 9 Grad erwartet.

In der Nacht auf Freitag nehmen die Regenschauer weiter ab, dabei bleibt der Himmel zunächst wolkig. Im Verlauf der Nacht klart es bei Tiefstwerten zwischen 7 und 3 Grad immer mehr auf. Gebietsweise sei Nebel möglich, so der DWD. Der Freitag beginnt nach der Auflösung des Nebels aus der Nacht heiter bis wolkig. Im Norden kann es am Nachmittag vereinzelt regnen, sonst bleibt es trocken. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad, in Hochlagen um 15 Grad.