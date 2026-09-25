Wetter

Bis zu 31 Grad im Südwesten – Sonne satt am Wochenende

Sonnenbrille auf und ab ins Wochenende - im Südwesten wird es erneut richtig sonnig mit Temperaturen bis zu 31 Grad. Wo es am wärmsten wird und wann Wolken aufziehen, verrät der Deutsche Wetterdienst.

Viel Sonne und wenig Wind prägen das Wochenende. Foto: Uwe Anspach/dpa
Viel Sonne und wenig Wind prägen das Wochenende.

Stuttgart (dpa/lsw) - Dem Südwesten steht ein strahlendes und sonnenwarmes Wochenende bevor - und schon der Freitag startet vielversprechend. Sobald sich die Morgennebel aufgelöst haben, scheint kräftig die Sonne mit Höchstwerten von 19 Grad im Allgäu und bis 24 Grad am Rhein, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Sternenklare Nacht und richtig warmes Wochenende

Sternenklarer Himmel bestimmt dann die Nacht zum Samstag, bis morgens erneut die Sonne herauskommt und für noch höhere Temperaturen sorgt: Es wird tagsüber zwischen 23 und 28 Grad warm, und im Breisgau werden gar sehr sommerliche 30 Grad erwartet. Der Wind weht nur schwach.

Nach einer kühlen Nacht mit ein paar Nebelschwaden in Oberschwaben hat nach DWD-Angaben auch am Sonntag die Sonne die Oberhand, und es wird noch wärmer. Bis zu 31 Grad werden bei wenig Wind in der Ortenau erwartet und immerhin 24 Grad in Oberschwaben. Erst später nehmen Wolkenfelder zu. Trocken bleibt es dennoch und den ganzen Tag spätsommerlich mild und ziemlich warm.

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