Hier braucht es weiter Sonnenbrille und T-Shirt im Südwesten
Der Sommer hat sich im Südwesten zum Teil immer noch nicht verabschiedet. Was das Wetter die nächsten Tage für Baden-Württemberg bereithält.
Stuttgart (dpa/lsw) - Sonnenbrille und leichte Kleidung dürften am Nachmittag in Baden-Württemberg gefragt sein: Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann sich der Südwesten auf viel Sonne und Temperaturen bis 24 Grad einstellen. Nur ein paar Schleierwolken sollen durchziehen.
Im Bergland sollen die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 18 Grad steigen, am Rhein könnten bis zu 24 Grad erreicht werden. Dazu werde ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen erwartet. In der Nacht zum Donnerstag ziehen laut DWD von Nordwesten zunehmend dichte Wolken auf. Meist dürfte es aber trocken bleiben. Die Tiefstwerte sollen zwischen 10 und 4 Grad liegen.
Donnerstag zunächst wolkig
Am Donnerstag sei der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. Östlich des Neckars könnten zeitweise Schauer auftreten. Im Laufe des Nachmittags soll sich von Norden her wieder häufiger die Sonne zeigen. Bei den Höchstwerten dürfte es deutliche Unterschiede geben: Auf der Ostalb werden bis zu 16 Grad erwartet, am Kaiserstuhl bis zu 24 Grad.
Der Wind soll schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen kommen und zeitweise böig auffrischen. In der Nacht zum Freitag wird es laut Vorhersage wieder gering bewölkt. Örtlich könne sich Nebel bilden. Die Temperaturen sollen auf 7 bis 2 Grad sinken, gebietsweise könne Bodenfrost auftreten.
Freitag freundlich
Nach Auflösung des Nebels soll sich am Freitag eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken einstellen. Regen werde nach der Prognose nicht erwartet. Die Temperaturen könnten auf 18 bis 24 Grad steigen, dazu soll ein schwacher Ostwind wehen.