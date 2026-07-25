Wetter

Sonne und Schauer: So wird das Wochenend-Wetter im Südwesten

Sonne, aber auch lokale Schauer und Gewitter: Das Wochenendwetter in Baden-Württemberg wird abwechslungsreich. Was Meteorologen erwarten.

In vielen Regionen wird es am Wochenende sonnig. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
In vielen Regionen wird es am Wochenende sonnig. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Sonnenbrille ja, aber auch der Regenschirm könnte am Wochenende in Baden-Württemberg ein sinnvoller Begleiter sein. Denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es im Südwesten zwar sonnig. Es seien aber auch lokale Schauer und vereinzelt Gewitter möglich. Dazu soll der Wind zeitweise kräftig auffrischen.

Viel Sonne, später mehr Wolken

Der Samstag startet reichlich sonnig. Im Tagesverlauf dürften der Vorhersage zufolge aber Wolkenfelder aufziehen. Vom Nachmittag an könnten sich vom Südschwarzwald ostwärts dann örtlich Schauer entwickeln. Mit geringer Wahrscheinlichkeit sei auch ein Gewitter dabei. Ansonsten bleibt es demnach trocken. Die Höchstwerte lägen bei 27 Grad im Bergland und bis rund 33 Grad in Nordbaden. Dazu wehte mäßiger Westwind mit frischen bis starken Böen.

Mancherorts können aber auch Schauer aufziehen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Mancherorts können aber auch Schauer aufziehen. (Archivbild)

In der Nacht zum Sonntag sei es im Süden des Landes wechselnd, im Norden eher gering bewölkt. Am Hochrhein sowie an und südlich der Schwäbischen Alb kann es zeitweise regnen. Auch kurze Gewitter seien möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Die Frühwerte liegen zwischen 18 und 13 Grad. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Einzelne Schauer und Gewitter am Sonntag

Am Sonntag erwartet der DWD mehr Sonne als Wolken. Im Tagesverlauf können südlich der Donau aber einzelne Schauer auftreten, nachmittags auch Gewitter. Sonst soll es zunächst überwiegend trocken bleiben. Zum Abend hin können im äußersten Norden aber nochmal Schauer aufziehen. Die Temperaturen steigen demnach auf 24 Grad im Hochschwarzwald und Allgäu, am Rhein und Neckar auf 29 bis 31 Grad. Dazu kommt mäßiger bis frischer Westwind.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sonne und Gewitter - so unbeständig wird das Wochenende
Wetter

Sonne und Gewitter - so unbeständig wird das Wochenende

Von Sonne bis Starkregen: Am Wochenende zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg von seiner wechselhaften Seite. Wo Gewitter und Schauer zu erwarten sind.

24.07.2026

Statt Sonne: Gewitter und Schauer bestimmen das Wetter
Wetter im Südwesten

Statt Sonne: Gewitter und Schauer bestimmen das Wetter

Sonne bleibt Mangelware: In Baden-Württemberg drohen zur Wochenmitte Gewitter, stürmische Böen und Hagel. Was der DWD für die nächsten Tage in Baden-Württemberg vorhersagt.

10.06.2026

Sonne in Sicht - und ein Pfingstwochenende mit Sonnenbrille
Wetterbericht

Sonne in Sicht - und ein Pfingstwochenende mit Sonnenbrille

In Baden-Württemberg startet der Donnerstag laut Wetterdienst noch als Übergangstag. Richtung Wochenende dürfte die Sonne dann häufiger übernehmen – und es soll spürbar nach oben gehen.

21.05.2026

Zweigeteiltes Wochenend-Wetter: Oben Sonne, unten Dauergrau
Wetter im Südwesten

Zweigeteiltes Wochenend-Wetter: Oben Sonne, unten Dauergrau

Wer am Wochenende gerne einen Ausflug in die Sonne macht, der muss im Südwesten wohl hoch hinaus. Meteorologen rechnen mit einer zweigeteilten Wetterlage im Land.

16.01.2026

Wetter in Baden-Württemberg wird unbeständig
Sonne, Schauer, Gewitter

Wetter in Baden-Württemberg wird unbeständig

Nach einem warmen Dienstag wird es im Land spürbar kühler und nasser. Auch Gewitter sind möglich. Ist der Sommer zu Ende?

26.08.2025