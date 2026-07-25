Sonne und Schauer: So wird das Wochenend-Wetter im Südwesten
Sonne, aber auch lokale Schauer und Gewitter: Das Wochenendwetter in Baden-Württemberg wird abwechslungsreich. Was Meteorologen erwarten.
Stuttgart (dpa/lsw) - Sonnenbrille ja, aber auch der Regenschirm könnte am Wochenende in Baden-Württemberg ein sinnvoller Begleiter sein. Denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es im Südwesten zwar sonnig. Es seien aber auch lokale Schauer und vereinzelt Gewitter möglich. Dazu soll der Wind zeitweise kräftig auffrischen.
Viel Sonne, später mehr Wolken
Der Samstag startet reichlich sonnig. Im Tagesverlauf dürften der Vorhersage zufolge aber Wolkenfelder aufziehen. Vom Nachmittag an könnten sich vom Südschwarzwald ostwärts dann örtlich Schauer entwickeln. Mit geringer Wahrscheinlichkeit sei auch ein Gewitter dabei. Ansonsten bleibt es demnach trocken. Die Höchstwerte lägen bei 27 Grad im Bergland und bis rund 33 Grad in Nordbaden. Dazu wehte mäßiger Westwind mit frischen bis starken Böen.
In der Nacht zum Sonntag sei es im Süden des Landes wechselnd, im Norden eher gering bewölkt. Am Hochrhein sowie an und südlich der Schwäbischen Alb kann es zeitweise regnen. Auch kurze Gewitter seien möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Die Frühwerte liegen zwischen 18 und 13 Grad.
Einzelne Schauer und Gewitter am Sonntag
Am Sonntag erwartet der DWD mehr Sonne als Wolken. Im Tagesverlauf können südlich der Donau aber einzelne Schauer auftreten, nachmittags auch Gewitter. Sonst soll es zunächst überwiegend trocken bleiben. Zum Abend hin können im äußersten Norden aber nochmal Schauer aufziehen. Die Temperaturen steigen demnach auf 24 Grad im Hochschwarzwald und Allgäu, am Rhein und Neckar auf 29 bis 31 Grad. Dazu kommt mäßiger bis frischer Westwind.