DWD-Vorhersage

Bis zu 20 Grad und Saharastaub im Land

Morgens Nebel, tagsüber bis zu 20 Grad und dazu Saharastaub: Was das Wetter am Wahlwochenende in Baden-Württemberg für Autofahrer und Sonnenhungrige bereithält.

Der Frühling kommt. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Der Frühling kommt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Sonnenbrille sollte man in Baden-Württemberg an diesem Wochenende am besten dabeihaben. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten die Temperaturen an diesem Wochenende die 20-Grad-Marke erreichen. Nachts könne es aber auch nochmal frostig und morgens neblig werden. Und Saharastaub ist mal wieder ein Thema.

Viel Sonne nach Nebel

Am Samstag soll sich der Nebel nach DWD-Angaben meist rasch auflösen. Danach werde sich häufig die Sonne durchsetzen, begleitet von einzelnen hohen Wolken. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad an der Donau und maximal 20 Grad in Nordbaden. Der Wind bleibe schwach.

Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, soll auch der Sonntag verbreitet freundlich sein. Der Vorhersage zufolge steigen die Temperaturen am Tag der Landtagswahl auf bis 15 Grad in Oberschwaben und auf bis zu 19 Grad in der Kurpfalz.

Wieder Saharastaub im Land

Vor allem Autofahrer könnten sich am Wochenende zudem noch über Saharastaub ärgern. Meteorologen erwarten die höchsten Konzentrationen bis zum Sonntag, wenn eine Staubwolke von Südwesten her über Deutschland zieht. Ein stabiles Hoch sorge zudem dafür, dass der Staub länger hängen bleibe. «Die Sonne könnte dann am Wochenende eher milchig oder eingetrübt vom Himmel scheinen», sagte eine Meteorologin von der DWD-Wettervorhersage-Zentrale.

