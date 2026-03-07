Bis zu 20 Grad und Saharastaub im Land

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Sonnenbrille sollte man in Baden-Württemberg an diesem Wochenende am besten dabeihaben. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten die Temperaturen an diesem Wochenende die 20-Grad-Marke erreichen. Nachts könne es aber auch nochmal frostig und morgens neblig werden. Und Saharastaub ist mal wieder ein Thema.

Viel Sonne nach Nebel

Am Samstag soll sich der Nebel nach DWD-Angaben meist rasch auflösen. Danach werde sich häufig die Sonne durchsetzen, begleitet von einzelnen hohen Wolken. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad an der Donau und maximal 20 Grad in Nordbaden. Der Wind bleibe schwach.

Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, soll auch der Sonntag verbreitet freundlich sein. Der Vorhersage zufolge steigen die Temperaturen am Tag der Landtagswahl auf bis 15 Grad in Oberschwaben und auf bis zu 19 Grad in der Kurpfalz.

Wieder Saharastaub im Land