DWD-Vorhersage

Bis zu 32 Grad - Wo es am Sonntag im Südwesten heiß wird

Sommergefühle im Herbst. Am Sonntag soll es im Südwesten teils heiß werden. Wo genau könnten die Menschen ins Schwitzen geraten?

DWD: Viel Sonnenschein am Sonntag in Baden-Württemberg. Foto: Thomas Warnack/dpa
DWD: Viel Sonnenschein am Sonntag in Baden-Württemberg.

Stuttgart (dpa/lsw) - Da kann man sich Ende September mit Blick auf das Thermometer schon mal die Augen reiben: In Baden-Württemberg sind an diesem Sonntag mehr als 30 Grad vorhergesagt. Aber wo genau? 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 25 Grad in Oberschwaben und bis 32 Grad in der Ortenau, also grob gesagt der Region rund um das badische Offenburg. Regnen soll es nicht.

Damit könnte einem Meteorologen des DWD in Stuttgart zufolge sogar ein neuer sogenannter Dekadenrekord im Südwesten für die letzten zehn Tage im September aufgestellt werden. Bislang liege dieser in Baden-Württemberg bei 31,7 Grad, gemessen am 21. September 1987 bei Lahr (Ortenaukreis).

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auch zum Wochenstart viel Sonne im Südwesten

Auch am Montag sei es laut DWD freundlich, heiter und trocken. Es sei weiterhin sehr warm bis heiß, mit Höchsttemperaturen bis 31 Grad im Breisgau. Auch am Dienstag gebe es viel Sonne und knapp 30 Grad am Rhein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sommergefühle Ende September - Sonne gibt noch mal Vollgas
Wetter im Südwesten

Sommergefühle Ende September - Sonne gibt noch mal Vollgas

Baden-Württemberg erlebt ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch. Und auch danach ist mit dem Spätsommer noch nicht Schluss.

26.09.2026

Noch einmal durchatmen - dann wird es heiß im Südwesten
Wetter

Noch einmal durchatmen - dann wird es heiß im Südwesten

Lüften, solange es geht: Im Südwesten rollt eine Hitzewelle an. Wo jetzt schon 31 Grad drin sind - und warum es in den kommenden Tagen noch wärmer werden dürfte.

16.06.2026

Schwitzen ohne Ende: bis zu 33,1 Grad im Südwesten
Erste Wetter-Bilanz

Schwitzen ohne Ende: bis zu 33,1 Grad im Südwesten

Ende Mai ist es hochsommerlich warm in weiten Teilen Deutschlands. Die ersten vorläufigen Höchstwerte liegen vor.

26.05.2026

Schwitzen ohne Ende: 34 Grad in Regensburg
Erste Wetter-Bilanz

Schwitzen ohne Ende: 34 Grad in Regensburg

Ende Mai ist es hochsommerlich warm in weiten Teilen Deutschlands. Die ersten vorläufigen Höchstwerte liegen vor.

26.05.2026

Bis zu 36 Grad am Mittwoch - Hitzewarnungen im Südwesten
Wetter

Bis zu 36 Grad am Mittwoch - Hitzewarnungen im Südwesten

Nach einem teils stürmischen Wochenstart zeigt sich am Mittwoch in Deutschland vielerorts die Sonne. Gerade im Südwesten wird es richtig heiß. Am späten Abend könnten die Gewitter aber zurückkehren.

25.06.2025