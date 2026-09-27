Bis zu 32 Grad - Wo es am Sonntag im Südwesten heiß wird
Sommergefühle im Herbst. Am Sonntag soll es im Südwesten teils heiß werden. Wo genau könnten die Menschen ins Schwitzen geraten?
Stuttgart (dpa/lsw) - Da kann man sich Ende September mit Blick auf das Thermometer schon mal die Augen reiben: In Baden-Württemberg sind an diesem Sonntag mehr als 30 Grad vorhergesagt. Aber wo genau?
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 25 Grad in Oberschwaben und bis 32 Grad in der Ortenau, also grob gesagt der Region rund um das badische Offenburg. Regnen soll es nicht.
Damit könnte einem Meteorologen des DWD in Stuttgart zufolge sogar ein neuer sogenannter Dekadenrekord im Südwesten für die letzten zehn Tage im September aufgestellt werden. Bislang liege dieser in Baden-Württemberg bei 31,7 Grad, gemessen am 21. September 1987 bei Lahr (Ortenaukreis).
Auch zum Wochenstart viel Sonne im Südwesten
Auch am Montag sei es laut DWD freundlich, heiter und trocken. Es sei weiterhin sehr warm bis heiß, mit Höchsttemperaturen bis 31 Grad im Breisgau. Auch am Dienstag gebe es viel Sonne und knapp 30 Grad am Rhein.