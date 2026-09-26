Wetter

Die Sonne gibt noch mal Vollgas: bis zu 31 Grad im Südwesten

Baden-Württemberg steht ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch bevor. Und auch danach ist mit dem Spätsommer noch lange nicht Schluss.

Allerbestes Wetter ist bis Ende September gemeldet. (Archivfoto) Foto: Thomas Warnack/dpa
Allerbestes Wetter ist bis Ende September gemeldet. (Archivfoto)

Stuttgart (dpa/lsw) - Strahlendes schönes Wetter und sonnig-warme Tage stehen in Baden-Württemberg bevor - laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt am Wochenende ein Abschnitt, der mindestens bis zur Wochenmitte anhalten soll. 

Sonne setzt sich durch 

Nach einer recht kühlen Nacht gewinnt nach DWD-Angaben am Samstag die Sonne die Oberhand. Bis zu 30 Grad werden am Rhein erwartet. Sonst liegen die Werte im Land zwischen 25 und 37 Grad. Kein Regenschirm nötig: laut dem DWD bleibt es trocken. 

Sonntag und Montag mit Bilderbuch-Charakter

Der Sonntag sorgt nach anfänglich kühleren Temperaturen für wahres Sonntagswetter: Die Sonne soll laut dem DWD ausgiebig scheinen. Es ist weiter trocken bei Werten zwischen 25 und 31 Grad.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mit ähnlichen Temperaturen könnte es laut dem DWD am Montag weitergehen. Dann seien landesweit zwischen 26 und 31 Grad zu erwarten. Von Regen keine Spur, sagte ein DWD-Sprecher.

Nach DWD-Angaben soll die freundliche Wetterlage mindestens bis zur Wochenmitte anhalten. Das bedeutet: viel Sonne, spätsommerlich anmutende Temperaturen und beständiges, trockenes Wetter im ganzen Land.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bis zu 31 Grad im Südwesten – Sonne satt am Wochenende
Wetter

Bis zu 31 Grad im Südwesten – Sonne satt am Wochenende

Sonnenbrille auf und ab ins Wochenende - im Südwesten wird es erneut richtig sonnig mit Temperaturen bis zu 31 Grad. Wo es am wärmsten wird und wann Wolken aufziehen, verrät der Deutsche Wetterdienst.

25.09.2026

So spätsommerlich wird der Sonntag im Südwesten
Wetterbericht

So spätsommerlich wird der Sonntag im Südwesten

Nach einem warmen Ausklang des Wochenendes mit Sonne und Wolken bleibt es auch zu Beginn der neuen Woche meist trocken. Was der Wetterdienst für die kommenden Nächte und Tage erwartet.

20.09.2026

Sonniger Spätsommer – bis zu 28 Grad am Wochenende
Wetterbericht

Sonniger Spätsommer – bis zu 28 Grad am Wochenende

Wer den Spätsommer genießen will, sollte die Chance nutzen: Der Samstag verspricht Sonne und bis zu 26 Grad. Wo der Sonntag sogar noch heißer wird, verrät der Wetterdienst.

19.09.2026

Spätsommer in Hessen - Bis zu 29 Grad am Freitag erwartet
Wetter

Spätsommer in Hessen - Bis zu 29 Grad am Freitag erwartet

Erst Wolken und Regen, dann Sonne und fast 30 Grad: Hessen kann sich auf einen spätsommerlichen Temperaturanstieg freuen. Wann das Wetter umschlägt.

17.09.2025

Wetter

Hochsommerliches Wetter mit Sonne pur und teils über 30 Grad

Sommer, Sonne, Kaktus statt buntem Laub und Regenwolken. Der Herbst zeigt sich vorerst von seiner warmen Seite. Verantwortlich ist eine Omega-Wetterlage.

05.09.2023