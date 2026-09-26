Die Sonne gibt noch mal Vollgas: bis zu 31 Grad im Südwesten
Baden-Württemberg steht ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch bevor. Und auch danach ist mit dem Spätsommer noch lange nicht Schluss.
Stuttgart (dpa/lsw) - Strahlendes schönes Wetter und sonnig-warme Tage stehen in Baden-Württemberg bevor - laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt am Wochenende ein Abschnitt, der mindestens bis zur Wochenmitte anhalten soll.
Sonne setzt sich durch
Nach einer recht kühlen Nacht gewinnt nach DWD-Angaben am Samstag die Sonne die Oberhand. Bis zu 30 Grad werden am Rhein erwartet. Sonst liegen die Werte im Land zwischen 25 und 37 Grad. Kein Regenschirm nötig: laut dem DWD bleibt es trocken.
Sonntag und Montag mit Bilderbuch-Charakter
Der Sonntag sorgt nach anfänglich kühleren Temperaturen für wahres Sonntagswetter: Die Sonne soll laut dem DWD ausgiebig scheinen. Es ist weiter trocken bei Werten zwischen 25 und 31 Grad.
Mit ähnlichen Temperaturen könnte es laut dem DWD am Montag weitergehen. Dann seien landesweit zwischen 26 und 31 Grad zu erwarten. Von Regen keine Spur, sagte ein DWD-Sprecher.
Nach DWD-Angaben soll die freundliche Wetterlage mindestens bis zur Wochenmitte anhalten. Das bedeutet: viel Sonne, spätsommerlich anmutende Temperaturen und beständiges, trockenes Wetter im ganzen Land.