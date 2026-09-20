So spätsommerlich wird der Sonntag im Südwesten
Nach einem warmen Ausklang des Wochenendes mit Sonne und Wolken bleibt es auch zu Beginn der neuen Woche meist trocken. Was der Wetterdienst für die kommenden Nächte und Tage erwartet.
Stuttgart (dpa/lsw) - Mit bis zu 28 Grad macht der Spätsommer heute seinem Namen alle Ehre - allerdings mit kleinem Wermutstropfen. Denn im Tagesverlauf sollen sich die Wolken nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verdichten. Anschließend kann demnach auch etwas Regen aufziehen.
Wo es noch einmal richtig warm wird
Die Höchstwerte liegen den Angaben nach zwischen 23 und 27 Grad, im Bergland etwas kühler. Am Kaiserstuhl hingegen seien sogar bis 28 Grad möglich. Der Wind wehe schwach bis mäßig und frische auf. Im höheren Schwarzwald seien zunehmend starke Böen möglich.
Der Vorhersage zufolge bleibt es in der Nacht zum Montag wolkig und meist trocken. Örtlich könnte sich Nebel bilden. Die Luft kühle auf 13 bis 9 Grad ab.
Neue Woche startet trocken
Am Montag soll es im Osten und Nordosten wolkig sein, nach Südwesten hin mit mehr Sonne. Es bleibt nach Angaben des DWD aber niederschlagsfrei. Die Höchstwerte reichen demzufolge von 18 Grad entlang der bayerischen Grenze bis 24 Grad im Markgräfler Land. Der Nordwestwind bleibe schwach.
In der Nacht zum Dienstag ist es voraussichtlich nur ein wenig bewölkt. Lokal könnten Nebel- und Hochnebelfelder entstehen. Die Tiefsttemperaturen liegen den Angaben nach zwischen 9 und 5 Grad.
Wohl etwas wärmer am Dienstag
Am Dienstag erwartet der DWD nach Auflösung von Nebel und Hochnebel viel Sonne. In der Osthälfte könnten im Tagesverlauf ein paar wenige Wolkenfelder durchziehen. Es bleibe jedoch weiterhin trocken. Die Höchstwerte liegen demzufolge zwischen 18 und 25 Grad bei schwachem Nordostwind.
In der Nacht zum Mittwoch bleibe der Himmel überwiegend klar, heißt es auf der Internetseite des DWD weiter. Später könnten sich erneut lokale Nebel- und Hochnebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 5 Grad.