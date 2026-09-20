So spätsommerlich wird der Sonntag im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit bis zu 28 Grad macht der Spätsommer heute seinem Namen alle Ehre - allerdings mit kleinem Wermutstropfen. Denn im Tagesverlauf sollen sich die Wolken nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verdichten. Anschließend kann demnach auch etwas Regen aufziehen.

Wo es noch einmal richtig warm wird

Die Höchstwerte liegen den Angaben nach zwischen 23 und 27 Grad, im Bergland etwas kühler. Am Kaiserstuhl hingegen seien sogar bis 28 Grad möglich. Der Wind wehe schwach bis mäßig und frische auf. Im höheren Schwarzwald seien zunehmend starke Böen möglich.

Der Vorhersage zufolge bleibt es in der Nacht zum Montag wolkig und meist trocken. Örtlich könnte sich Nebel bilden. Die Luft kühle auf 13 bis 9 Grad ab.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Neue Woche startet trocken

Am Montag soll es im Osten und Nordosten wolkig sein, nach Südwesten hin mit mehr Sonne. Es bleibt nach Angaben des DWD aber niederschlagsfrei. Die Höchstwerte reichen demzufolge von 18 Grad entlang der bayerischen Grenze bis 24 Grad im Markgräfler Land. Der Nordwestwind bleibe schwach.

In der Nacht zum Dienstag ist es voraussichtlich nur ein wenig bewölkt. Lokal könnten Nebel- und Hochnebelfelder entstehen. Die Tiefsttemperaturen liegen den Angaben nach zwischen 9 und 5 Grad.

Wohl etwas wärmer am Dienstag

Am Dienstag erwartet der DWD nach Auflösung von Nebel und Hochnebel viel Sonne. In der Osthälfte könnten im Tagesverlauf ein paar wenige Wolkenfelder durchziehen. Es bleibe jedoch weiterhin trocken. Die Höchstwerte liegen demzufolge zwischen 18 und 25 Grad bei schwachem Nordostwind.