Wetterbericht

Wo heute fast 30 Grad erwartet werden

Viel Sonne und bis zu 29 Grad: Im Südwesten steht eine sommerliche Woche bevor. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage vorhersagt.

Im Tagesverlauf werden von Norden her Wolkenfelder erwartet. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Im Tagesverlauf werden von Norden her Wolkenfelder erwartet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Es wird wieder sommerlich im Südwesten: Wer in Baden-Württemberg draußen unterwegs ist, braucht diese Woche Sonnenbrille und Sonnencreme. Der Vorhersage zufolge bleibt es trocken, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind viel Sonne und teils höhere Temperaturen angesagt.

Viel Sonne, später Wolkenfelder

Heute startet der Tag im Südwesten den Angaben zufolge schon sonnig. Über dem Bergland könnten sich zwar ein paar Quellwolken zeigen, später sollen von Norden her auch Wolkenfelder durchziehen - Regen sei aber nicht in Sicht. 

Die Höchstwerte lägen voraussichtlich bei etwa 22 Grad im Bergland und bis 29 Grad im Markgräflerland. Zur Einordnung: Ab 25 Grad sprechen Fachleute von einem Sommertag. Dazu soll laut dem DWD ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest, zeitweise mit auffrischenden Böen.

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Donnerstag mehr Wolken

In der Nacht auf Donnerstag ziehen demnach von Norden her Wolkenfelder durch. Es bleibe aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sollen auf 14 bis 9 Grad sinken. Denn nach wie vor gelangt den Angaben nach zwischen einem umfangreichen Hoch westlich der Britischen Inseln und Tiefdruck über Nordosteuropa von Nordwesten kühle Meeresluft nach Süddeutschland. 

Am Donnerstag seien zunächst dichtere Wolken zu erwarten, heißt es in der Vorhersage. Im Tagesverlauf solle das in Quellbewölkung übergehen. Trocken bleibt es laut DWD weiterhin. Im höheren Bergland würden um 20 Grad erreicht, sonst 22 bis 27 Grad - die Höchstwerte entlang des Rheins. Der Wind komme aus Nordwest und könne zeitweise böig auffrischen.

Freitag sonnig

In der Nacht zum Freitag werde es zunehmend gering bewölkt oder klar, mit Tiefstwerten von 13 bis 7 Grad. Der Freitag selbst soll sich der Vorhersage zufolge sonnig oder nur leicht bewölkt präsentieren. Die Tageshöchstwerte lägen bei 24 Grad in höheren Lagen und in Baden bis 29 Grad. 

Die Nacht zum Samstag werde überwiegend klar. Die Temperaturen sollen auf 15 bis 8 Grad zurückgehen. Dazu werde nur schwacher Wind erwartet.

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