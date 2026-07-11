Bis zu 35 Grad - Sommerhitze in Hessen
Hochsommerliche Temperaturen und viel Sonne. In Hessen erwartet der Deutsche Wetterdienst heiteres Wetter. Nicht nur am Wochenende.
Offenbach (dpa/lhe) - Das Wochenende wird sonnig und heiß in Hessen. Die Temperaturen steigen heute auf 29 bis 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.
Die Nacht zum Sonntag kühlt angenehm ab auf 13 bis 19 Grad. Es gibt kaum Wolken und keinen Niederschlag. Auch der Sonntag wird heiter bis sonnig - und noch ein bisschen heißer.
Die Temperaturen klettern auf 28 bis 35 Grad, schreibt der DWD. Auch die Nacht zum Montag bleibt klar und trocken. Die Tiefstwerte an Rhein und Main liegen um 20 Grad, sonst bei 14 bis 18 Grad. Und der Hochsommer geht weiter: Am Montag kann es bis zu 36 Grad heiß werden.