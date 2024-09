Bischöfe atmen auf: Diesmal kein direkter Druck aus Rom

Fulda (dpa) - Die deutschen Bischöfe können aufatmen: Mit einigem Schaudern erinnert sich manch einer noch an die letzte Vollversammlung im vergangenen Februar, als kurz vorher ein Brandbrief aus dem Vatikan mit einer direkten Maßregelung einging. Jetzt aber, vor der am Montag beginnenden Herbstvollversammlung im hessischen Fulda, ist dem Vernehmen nach keine neue Post aus dem Zentrum der katholischen Weltkirche angekommen. Die Bischofskonferenz ist damit wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser angekommen und kann ein wenig relaxen.