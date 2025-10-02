Krebserkrankung

Bischof nach Chemotherapie: Mit «Zuversicht» in die Reha

Der Fuldaer Bischof dankt allen Unterstützern und appelliert: Nicht auf Vorsorge verzichten.

Der Fuldaer Bischof Gerber geht «mit Gottvertrauen und gestärkt durch die positive Einschätzung der Ärzte» die kommende Zeit der Reha an. (Archivfoto) Foto: Helmut Fricke/dpa
Der Fuldaer Bischof Gerber geht «mit Gottvertrauen und gestärkt durch die positive Einschätzung der Ärzte» die kommende Zeit der Reha an. (Archivfoto)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bistum: Krebs-Therapie bei Fuldas Bischof verläuft planmäßig
Krankheitsfall

Bistum: Krebs-Therapie bei Fuldas Bischof verläuft planmäßig

Die Erkrankung war vor wenigen Monaten entdeckt worden. Nach wie vor ist die Anteilnahme groß. Bischof Gerber hat den Gläubigen nun einen Brief geschrieben.

31.08.2025

Krebs-OP bei Fuldas Bischof erfolgreich
Krankheitsfall

Krebs-OP bei Fuldas Bischof erfolgreich

Die Anteilnahme aus der Bevölkerung ist groß. Bischof Gerber schöpft daraus Kraft für die weitere Behandlung.

04.07.2025

Fuldas Bischof Gerber an Krebs erkrankt
Krankheitsfall

Fuldas Bischof Gerber an Krebs erkrankt

In den nächsten Wochen fällt Fuldas Bischof aus. Doch es besteht Hoffnung auf eine vollständige Genesung.

01.07.2025

Bischof Gerber: «An Ostern beginnt ein Wachstumsprozess»
Osterpredigt

Bischof Gerber: «An Ostern beginnt ein Wachstumsprozess»

Zu Ostern ruft der Bischof von Fulda zur Traumabewältigung auf. Ein Ort der Trauer könne zum Ort der Hoffnung werden, betont Gerber.

31.03.2024

Adjuvante Chemotherapie - was genau ist das?
Kates Krebserkrankung

Adjuvante Chemotherapie - was genau ist das?

Prinzessin Kate bekommt vorsorglich eine Chemotherapie. Doch wie funktioniert das? Und wie sind die Heilungschancen?

23.03.2024