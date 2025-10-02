Krebserkrankung Bischof nach Chemotherapie: Mit «Zuversicht» in die Reha Der Fuldaer Bischof dankt allen Unterstützern und appelliert: Nicht auf Vorsorge verzichten. 02.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Helmut Fricke/dpa Der Fuldaer Bischof Gerber geht «mit Gottvertrauen und gestärkt durch die positive Einschätzung der Ärzte» die kommende Zeit der Reha an. (Archivfoto) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Krankheitsfall Bistum: Krebs-Therapie bei Fuldas Bischof verläuft planmäßig Die Erkrankung war vor wenigen Monaten entdeckt worden. Nach wie vor ist die Anteilnahme groß. Bischof Gerber hat den Gläubigen nun einen Brief geschrieben. 31.08.2025 Krankheitsfall Krebs-OP bei Fuldas Bischof erfolgreich Die Anteilnahme aus der Bevölkerung ist groß. Bischof Gerber schöpft daraus Kraft für die weitere Behandlung. 04.07.2025 Krankheitsfall Fuldas Bischof Gerber an Krebs erkrankt In den nächsten Wochen fällt Fuldas Bischof aus. Doch es besteht Hoffnung auf eine vollständige Genesung. 01.07.2025 Osterpredigt Bischof Gerber: «An Ostern beginnt ein Wachstumsprozess» Zu Ostern ruft der Bischof von Fulda zur Traumabewältigung auf. Ein Ort der Trauer könne zum Ort der Hoffnung werden, betont Gerber. 31.03.2024 Kates Krebserkrankung Adjuvante Chemotherapie - was genau ist das? Prinzessin Kate bekommt vorsorglich eine Chemotherapie. Doch wie funktioniert das? Und wie sind die Heilungschancen? 23.03.2024