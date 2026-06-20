Bisher heißester Juni-Tag im Saarland

Offenbach (dpa) - Mit 37,5 Grad ist es nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf in Saarbrücken-Burbach bundesweit am wärmsten gewesen. Das geht aus vorläufigen Daten der Meteorologen hervor, wie eine DWD-Sprecherin am Abend sagte.

Der bundesweite Rekord für den Monat Juni wurde am Samstag aber nicht geknackt: Er wurde 30. Juni 2019 in Bernburg in Sachsen-Anhalt mit 39,6 Celsius erreicht.

Für das Saarland waren die 37,5 Grad aber der höchste Wert, der jemals für einen Junitag in dem kleinen Bundesland gemessen wurde. Bisher war der heißeste Juni-Tag dort der 30. Juni 2019 gewesen, als ebenfalls in Saarbrücken-Burbach 37,3 Grad Celsius gemessen wurden.

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